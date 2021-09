Sardegna: blitz antidroga di Gdf Livorno, 2 arresti e 8 quintali di marijuana sequestrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini arrestati e otto quintali di droga sequestrati. E' il risultato di un blitz della Guardia di finanza di Livorno in Sardegna. L'operazione è partita col pedinamento di un sardo che lo scorso 25 maggio è stato arrestato in porto a Livorno il 25 maggio scorso perché trasportava all'interno di un'auto 20 chili di infiorescenze di marijuana con livelli di Thc sopra i limiti consentiti. Quella droga era solo una parte di un traffico interregionale di stupefacenti. L'uomo, dopo l'arresto, ha ricevuto la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Olbia per poter svolgere la sua attività lavorativa. Le perquisizioni nelle località individuate dalla Guardia di finanza di Livorno coadiuvata dai colleghi sardi, coordinate dalla procura, hanno portato alla scoperta a Telti (Sassari), nelle campagne della Gallura, all'interno di due capannoni isolati, di proprietà dell'altro arrestato, 857 chili di infiorescenze di marijuana nascosti all'interno di barili di plastica, buste, sacchi di cereali, anche già imballati per la vendita, nonché strumentazione idonea alla pulitura e al confezionamento delle infiorescenze. Le analisi hanno confermato che la percentuale di Thc di questa ingente quantità di sostanza stupefacente era ben superiore ai limiti di legge: la droga è stata sequestrata e i due uomini che sono stati trasferiti nel carcere di Bancali. (Rsc)