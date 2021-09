Napoli: Sarro (FI), bene assoluzione Cesaro, quanta amarezza per danni politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Emblematica l'assoluzione oggi intervenuta di Luigi ed Armando Cesaro: ancora una volta assistiamo allo sgretolamento di un teorema accusatorio prospettato all'epoca in termini di particolare gravità e con massiccia risonanza mediatica". Lo ha affermato l'onorevole Carlo Sarro (FI) per il quale "l'inquinamento di una campagna elettorale e la compromissione del libero esercizio del voto rappresentano in democrazia uno dei delitti peggiori. Naturalmente, come attesta l'odierna decisione del Tribunale, tutto questo non riguarda l'azione politica di Forza Italia e segnatamente del senatore Cesaro e di suo figlio Armando. Resta l'amarezza per i danni politici provocati da simili iniziative giudiziarie che hanno inevitabilmente inciso sul consenso degli elettori ed hanno causato sofferte rinunce a candidature pur ampiamente meritate". (Ren)