Salute: Aifa su Sma, sì a terapia genica su bimbi Puglia con ok medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha inviato una lettera al presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, sul caso dei due bambini affetti da Sma1 per i quali viene chiesta la somministrazione della terapia Zolgensma, ricordando l'impegno continuo di Aifa per garantire l'accesso nei tempi più brevi a tutti i pazienti che ne possano beneficiare. Lo comunica l'Agenzia in una nota. "L'esclusione dalla rimborsabilità dei pazienti con tracheostomia, o con supporto ventilatorio per un numero di ore ≥16 al giorno per 14 giorni consecutivi, o con perdita totale (100 per cento) della capacità deglutitoria, deriva dalle seguenti considerazioni: le due condizioni rappresentavano criteri di esclusione dagli studi clinici condotti per l'approvazione e, per i soggetti inclusi, rappresentavano indicatori di fallimento della terapia. Pur in assenza di dati diretti in queste popolazioni, è documentato che l'efficacia di questa terapia genica è massima quando la somministrazione avviene nei primi mesi di vita, mentre si riduce nei bambini più grandi e in caso di un aggravamento della malattia", sottolinea Aifa. (segue) (Rin)