Sicurezza: Molteni, il modello Ferrara è vincente, plauso al sindaco e al Capo della Polizia

- L'importante sinergia tra Istituzioni, Comune, Prefettura e Questura e tra le forze di Polizia ha consentito di trasformare il quartiere Gad a Ferrara da enclave di illegalità, spaccio, delinquenza e immigrazione illegale in un esempio virtuoso di legalità, convivenza civile e integrazione vera. Lo dichiara Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno, in una nota. "Un plauso - prosegue - al sindaco Alan Fabbri e alla sua squadra di governo per aver ripristinato il senso di comunità declinando il concetto della sicurezza urbana attraverso la prevenzione, il contrasto al crimine, la riqualificazione urbana e la socializzazione di un contesto cittadino. La consegna delle chiavi della città al Capo della Polizia, Prefetto Giannini, è stata la più felice rappresentazione del profondo senso di gratitudine dei Ferraresi e dei cittadini italiani agli uomini e donne della Polizia di Stato. Una grande istituzione al servizio dei territori e del Paese".(Com)