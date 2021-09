Energia: Confartigianato Chieti-L'Aquila, con aumento bollette gravi rischi per imprese e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una situazione allarmante. Si rischia di appesantire i costi che già gravano sulla produttività delle imprese che, dopo un periodo difficilissimo dovuto all'emergenza Covid-19, stanno ripartendo con buone previsioni di crescita. L'aumento delle tariffe andrebbe ad aggiungersi alle complicazioni create dall'aumento dei prezzi e dalla scarsa reperibilità delle materie prime negli ultimi mesi e al peso immutato della burocrazia, che siamo ancora in attesa venga affrontato seriamente. A questo si aggiungano i problemi che si genererebbero per le famiglie". Lo afferma il presidente di Confartigianato Chieti L'Aquila, Francesco Angelozzi, a proposito dell'aumento del 40 per cento delle bollette elettriche per tutte le utenze che sono ancora nel mercato di maggior tutela. "Seppur preoccupanti e maggiori di quanto ci aspettavamo - sottolinea Angelozzi - gli aumenti non sono inaspettati: abbiamo riscontrato nel corso dell'intero anno continui aumenti dei prezzi legati all'andamento della borsa elettrica. Negli ultimi mesi abbiamo poi preso atto che le tariffe nel libero mercato erano letteralmente schizzate in alto. Una cosa che non si vedeva dal 2007, prima della crisi della Lehman Brothers. A questo punto ci aspettiamo che vi sia una conseguente azione contenitiva delle tariffe da parte del Governo, che noi in questo momento vediamo sostanzialmente possibile solo con l'abbattimento o l'azzeramento degli oneri generali di sistema che incidono in maniera pesante sulla bolletta dell'energia elettrica. Provvedimento già preso nei mesi estivi a favore delle piccole imprese in bassa tensione, ma che auspichiamo venga applicato a tutto il sistema imprenditoriale e alle famiglie". (segue) (Gru)