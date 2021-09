Energia: Confartigianato Chieti-L'Aquila, con aumento bollette gravi rischi per imprese e famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda l'energia, con il nostro consorzio Caem, realtà di riferimento di 30 associazioni del Sistema Confartigianato che si occupa di negoziare le tariffe di energia elettrica e il gas e che eroga i suoi servizi anche in Abruzzo attraverso l'associazione Chieti L'Aquila - prosegue il presidente - siamo riusciti a definire per il 2021 tariffe fisse che sono la metà di quelle che il mercato propone oggi, ma stante la situazione è chiaro che per il 2022 punteremo con buona probabilità su tariffe indicizzate che seguano gli andamenti della borsa elettrica e che, nel caso di ribasso della stessa, permetteranno conseguentemente l'inversione di tendenza verso il basso delle tariffe dell'energia elettrica. Siamo però preoccupati anche per le tariffe del gas in quanto anche in questo caso siamo di fronte a una crescita dei costi notevole, dovuta soprattutto al fatto che le riserve di gas degli stati sono molto indietro rispetto alle attese, comportando in questa maniera l'aumento dei costi per il fatto che ci si avvicina all'inverno e ancora non si è coperti. Gas che peraltro incide pesantemente anche sui costi dell'energia elettrica, visto che molte delle nostre centrali funzionano con tale materia prima. Prevediamo quindi mesi pesanti - conclude Angelozzi - ma ci aspettiamo dal legislatore un pronto intervento per il contenimento dei costi che, se non approvato, metterebbe veramente in difficoltà famiglie e imprese". (Gru)