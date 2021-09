Molise: interrogazione gruppo Pd in Consiglio regionale su sisma 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Micaela Fanelli, capogruppo del Partito democratico nell'Assemblea regionale molisana, afferma: "Nonostante siano passati tre anni dal terremoto che nell'agosto 2018 colpi il basso Molise, nonostante ci siano 39 milioni di euro a disposizione, nonostante il presidente Toma abbia preteso e sia stato nominato commissario straordinario dal governo nazionale nel 2020, la ricostruzione non è ancora nemmeno cominciata. Per comprendere quale sia, nel dettaglio, la situazione e conoscere le azioni a tutela delle popolazioni dei Comuni interessati dal sisma del 2018, i consiglieri regionali del Partito democratico hanno presentato in Consiglio una specifica interrogazione indirizzata al presidente e commissario, Donato Toma". L'esponente del Pd aggiunge in una nota: "Un atto sollecitato da più parti, dai sindaci alle persone sfollate, che da oltre 3 anni vivono lo sconforto dell'inazione e dell'incertezza, consci che la mancata ricostruzione sta determinando anche un consistente spreco di soldi pubblici destinati all'autonoma sistemazione per centinaia di famiglie senza più casa. A titolo di esempio, solo il comune di Montecilfone (il più colpito insieme a Palata, Acquaviva Collecroce, Guglionesi e Larino) spende 31 mila euro al mese per pagare il fitto alle famiglie sfollate e che tale agevolazione è terminata il 6 settembre 2021 con la fine dello stato di emergenza, creando ulteriori disagi agli sfollati". (segue) (Gru)