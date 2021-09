Molise: interrogazione gruppo Pd in Consiglio regionale su sisma 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fanelli prosegue: "Perché non è stata richiesta la proroga dello stato d'emergenza? Questo uno dei punti che Toma dovrà chiarire e che ha spinto il Gruppo Pd a depositare proprio in questo momento una interrogazione per fare chiarezza. E se perdurerà questo stallo, visto che bisogna ancora approvare i piani della ricostruzione, passeranno ancora anni prima che le persone possano rientrare nelle proprie case.Una situazione inaccettabile, soprattutto perché per la ricostruzione sono già disponibili 39 milioni di euro nella apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato e sono fermi. Fondi, però, insufficienti, stando alle schede inviate dai sindaci, da cui risulterebbero 333 edifici privati da ricostruire in tutto il cratere sismico, per circa 42 milioni di euro di fabbisogno stimato - conclude ancora Fanelli -, ed oltre 50 invece sono gli edifici pubblici, per circa 10 milioni di euro". (Gru)