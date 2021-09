Taranto: Franceschini, Biennale Mediterraneo futura porta arte contemporanea tra oriente e occidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando su quest'idea del Mediterraneo come punto di dialogo e di incontro ed è importante un'iniziativa legata all'arte e alla cultura a Taranto, città a cui lo Stato italiano deve molto. La Biennale del Mediterraneo rappresenta un tassello fondamentale di quel 'Cantiere Taranto' su cui questo governo, come quello precedente, sta investendo molto. Uno sforzo generale imponente dal punto di vista delle risorse destinare alle infrastrutture, alla riconversione industriale e alla transizione ecologica ma che non può prescindere dalla cultura, dalla storia millenaria di una città che ha rappresentato uno snodo nevralgico tra oriente e occidente. Oltre al lavoro di tutela e conservazione del patrimonio che la storia ci ha lasciato dobbiamo investire con maggiore forza sulla creatività e sull'arte contemporanea, un settore di grande crescita per il nostro Paese. La Biennale di Taranto sarà un potente incubatore creativo, destinato a divenire un punto di riferimento nel contesto mediterraneo", ha aggiunto Franceschini. (Rin)