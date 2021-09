Campania: De Luca, parte campagna terze dosi vaccino per fragili e Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi parte sostanzialmente campagna per la terza dose per le persone più fragili. In Campania la priorità sarà anche Rsa. Ci stiamo preparando per terza dose per personale sanitario, per il personale Rsa. Si estende l’obbligo a chi fa assistenza domiciliare: bene così. Più andiamo avanti, più si avvicina la data nella quale potremmo tornare alla vita normale". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)