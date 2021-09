Green Pass: De Luca, se avessimo ascoltato Salvini e Meloni saremmo in ginocchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le misure del green pass rispondono a questa doppia esigenza: evitare nuova ondata di contagio ed evitare blocco di economia tra settembre e ottobre. Abbiamo assistito a discussione sconcertante. Vi ho parlato di due gioielli politici che si sono opposti: Salvini e Meloni. Tutto quello che ho sentito da loro, non ho capito la loro proposta. Si sono opposti al lockdown con migliaia di ricoverati e morti in Italia. Organizzavano cortei a Roma senza mascherina, che per ogni decisione di contenimento hanno detto di no. Se avessimo seguito questi due signori oggi l’Italia sarebbe in ginocchio". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)