Campania: De Luca, camper davanti alle scuole, valuteremo terza dose per personale

- "Rivolgo un saluto al mondo della scuola. È iniziato anno scolastico, non mancano i problemi ma situazione di sicurezza incomparabilmente migliore rispetto a un anno fa. Continuiamo a vaccinare studenti, sempre più camper davanti alle scuole per agevolare campagna di vaccinazione. A fine 2021 valuteremo se fare anche terza dose a personale scolastico. Valuteremo sulla base dell’andamento dell’epidemia". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)