Green Pass: De Luca, grazie a governo usciamo da fase chiacchiere e irresponsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto ai medici e personale sanitario per cui obbligo di vaccinarsi, cosa proponevano Meloni e Salvini. E rispetto al personale scolastico? Se fosse stato per loro noi oggi avremmo scuole priva norme minime di sicurezza e ospedali in condizioni di totale pericolo per chi si andava a ricoverare". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Nonostante qualche mugugno, il governo va avanti. Qualche radical chic dopo il vaccino sul green pass il problema era che la misura intaccava il diritto alla libertà. Per loro stessa domanda fatta a Salvini e Meloni: voi cosa avreste fatto? Quando si sono chiusi i reparti per il Covid e non si sono potuti fare altri interventi, allora il problema della libertà di cura sottratta ad altri pazienti non Covid non esisteva? Grazie a Dio forse abbiamo alle spalle chiacchiere e prove di irresponsabilità".(Ren)