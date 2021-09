© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci prepariamo a ottobre per la ripresa. Faremo in modo che non ci sia una quarta ondata Covid. Abbiamo ancora troppe persone non vaccinate. In Campania 4,5 mln di somministrazioni, 3,5 mln immunizzati. Manca un milione di cittadini. Vaccinatevi tutti, il tempo delle fisime e delle cialtronate è finito". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)