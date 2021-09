Covid: vaccini in Piemonte, da lunedì via alla terza dose, sarà somministrata a 52.911 immunodepressi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione e l’assessore alla Sanità sottolineano come ancora una volta il Piemonte si distingua per l’immediatezza nell'organizzazione di una nuova fase vaccinale, che in questo caso è particolarmente importante, perché contribuisce a mettere in sicurezza una delle fasce più fragili della popolazione. Gli stessi centri, che hanno una conoscenza diretta della situazione dei singoli pazienti, avranno anche il compito di affinare la lista del destinatari della dose “aggiuntiva”, perché per alcune patologie indicate dalla circolare ministeriale serve una valutazione di tipo clinico per l’inclusione o meno di un soggetto in questa lista. Suddivisi per azienda sanitaria di residenza, i soggetti da vaccinare saranno 5.600 per Alessandria, 2.484 per Asti, 1.742 per Biella, 3.661 l’Asl Cn1, 2.036 per l’Asl Cn2, 5.112 per Novara, 12.092 per l’Asl “Città di Torino”, 6.742 per l’Asl To3, 6.537 per la To4, 3.500 per la To5, 1.723 per il Verbano-Cusio-Ossola e 1.556 per il Vercellese. Per 126 si sta lavorando all’attribuzione territoriale. (Rpi)