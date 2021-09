Green Pass: De Luca, tamponi gratis? Sarebbe una follia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si decide di saltare decisamente alcune posizioni sindacali francamente cervellotiche. Chi non si vuole vaccinare abbia tampone gratuito? Cioé hai vaccino gratis, decidi di non farlo e vuoi lo Stato che ti paghi pure il tampone? Siamo alla follia. Sindacati si battano prima di rischio focolai Covid che tolgono lavoro. Sembra tutto alle nostre spalle. Bene". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)