Napoli: De Luca, in città nuove opere di grande architettura contemporanea

- "Presentato un grande progetto di riqualificazione urbanistica a Roma nell’area piazza Garibaldi, stazione centrale e piazza Nolana. Abbiamo presentato l’ipotesi di un’azienda unica regionale per trasporto pubblico. E anche l’idea di realizzare un parco pubblico a Napoli Est. Vorremmo in quel pezzo di territorio anche realizzare opera di grande architettura contemporanea. Che non ci sono a Napoli. Sarebbe un altro elemento di attrattività di questa grande capitale d’Europa che è Napoli". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)