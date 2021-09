Giustizia: Sisto, visita Cartabia segnale di attenzione per Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima visita della ministra della Giustizia, Marta Cartabia a Bari è il "segno della nuova e concreta attenzione del Ministero verso un territorio importante come quello barese che, negli ultimi anni, ha sofferto enormi criticità sul fronte dell'edilizia giudiziaria". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto che il prossimo 28 settembre sarà a Bari con la ministra Cartabia e la sottosegretaria Anna Macina. "Dopo l'impegno fattivo e determinante del Ministero per velocizzare la realizzazione del Parco della Giustizia, l'incontro con i vertici degli uffici giudiziari consentirà di illustrare un decisivo tassello del percorso verso una giustizia più rapida e efficiente: la prossima istituzione dell'Ufficio del processo", conclude. (Com)