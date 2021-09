Campania: Iannone (Fd'I), De Luca colpito e affondato da Giorgia Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cantata di Portanova a Salerno di Giorgia Meloni a De Luca evidentemente ha colpito nel segno. Che non fosse gradita a De Luca la venuta in Campania ed a Salerno ce ne siamo accorti da quanto è stato osteggiato il semplice rilascio del permesso per una pedana dalla quale tenere il comizio. Purtroppo per De Luca non c'è bisogno del suo permesso per venire in Campania e a Salerno perché Giorgia dispone di persone testarde che si appellano alla legge". Lo ha dichiarato il senatore Fd'I Antonio Iannone: "Siamo in Italia e non nel Sud America dei dittatori comunisti per i quali De Luca ha evidenti simpatie ed intravede modelli allo specchio. Quanto alle proposte Giorgia Meloni ne ha da regalare. Infatti se i suoi governi nazionali le avessero ascoltate certamente i fatti direbbero di una realtà diversa. Abbiamo capito che De Luca smania di candidarsi a leader del Pd ed invidia la Meloni ma è un problema del suo foro interno, noi continuiamo a parlare in maniera diretta con i cittadini mentre De Luca continui pure i telesproloqui patinati attraverso i social. Solo in quel luogo non luogo la Campania è una terra perfetta".(Ren)