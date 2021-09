Napoli 2021: Fondazione Banco di Napoli, giovani imprenditori presentato loro proposte ai candidati sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 21 settembre, alle ore 15, presso la Fondazione Banco di Napoli (via dei Tribunali, 213), i giovani rappresentanti delle categorie professionali ed imprenditoriali della città di Napoli presentano le loro proposte ai candidati a sindaco. Introduce la presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto. Saranno presenti all’incontro Antonio Bassolino, Alessandra Clemente, Gaetano Manfredi e Catello Maresca. "Non sarà un confronto tra i candidati, ma solo un momento di ascolto -spiega una nota - La Fondazione Banco di Napoli, nei mesi scorsi, si è resa promotrice di una serie di incontri propedeutici al lavoro di confronto le cui proposte sono confluite in un documento condiviso che pone in evidenza 10 punti ritenuti prioritari per il rilancio della città". (Ren)