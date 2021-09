Napoli: stasera Antonio Bassolino a Stasera Itaila su Retequattro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa sera, alle ore 20.30 su Retequattro, a “Stasera Italia” Barbara Palombelli commenterà con il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti e con il candidato sindaco di Napoli Antonio Bassolino il provvedimento approvato ieri all’unanimità dal Consiglio dei Ministri che impone l’obbligo di green pass a 23 milioni di lavoratori. A seguire, ampio spazio sarà poi dedicato alle prossime elezioni amministrative, decisive non solo per i territori coinvolti ma anche per gli equilibri all’interno delle diverse coalizioni. E ancora, un approfondimento economico sull’autunno caldo che aspetta agli italiani: dalle bollette di gas e elettricità che aumenteranno rispettivamente del 30 per cento e del 40 per cento, alla benzina che costa circa il 15 per cento in più rispetto ad inizio anno, fino all’inflazione, salita al 2 per cento, un livello record dal 2013". L'annuncio in una nota della rete.(Ren)