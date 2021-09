Campania: De Luca, chiesto a sindaco di Casal di Principe (Ce) di ritirare dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato nei giorni scorsi il sindaco di Casal di Principe a cui ho chiesto di ritirare le dimissione. Abbiamo valutato che è necessario non avere vuoti in Comune dedicato. E riscontrato insieme che unica proposta seria contro l’abusivismo arriva da Regione Campania. Tutti gli altri, governo compreso, demagogia e chiacchiere. Da noi rigore e buon senso". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)