Taranto: Franceschini, Biennale Mediterraneo futura porta arte contemporanea tra oriente e occidente

- "L'investimento e il progetto della "Biennale del Mediterraneo" non si limita al recupero e alla valorizzazione del prezioso patrimonio storico-artistico della città, ma vuole investire nel sostegno a tutte le iniziative che stanno nascendo a Taranto sulla ricerca e lo sviluppo nel campo dell'arte contemporanea, dei nuovi linguaggi e delle industrie creative". Così il ministro della Cultura Dario Franceschini nel messaggio inviato per la conferenza stampa prevista a Taranto per l'accordo di programma che sancisce l'avvio del progetto della rassegna artistica e culturale internazionale "Biennale del Mediterraneo". (segue) (Rin)