Green Pass: De Luca, finalmente governo ha preso misure utili per uscire da Covid

- "Il governo italiano forse per la prima volta ha deciso di prendere misure di prevenzione serie per uscire dal Covid. C’è stata lunga discussione su green pass. Le posizioni ragionevoli espresse da governo e stragrande maggioranza cittadini hanno avuto conclusione positiva. Nonostante la presenza di due squinternati tra gli esponenti politici, i responsabili di Lega e Fratelli d’Italia e qualche area di radical chic che sollevano lana caprina, il governo ha deciso di difendere salute e economia del Paese". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)