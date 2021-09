Campania: De Luca, buona situazione nelle terapie intensive e sui ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quello che riguarda la situazione ospedaliera, permane buona tenuta nelle terapie intensive e ricoveri ospedalieri. Ci auguriamo che prosegua così, senza picchi di contagio. Aspettiamo finesettembre inizio ottobre. Ci sentiamo più sereni e sollevati. Non aprire anno scolastico in presenza sarebbe stato difficile da sostenere per famiglie, docenti e alunni". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)