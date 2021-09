Salute: Asl Napoli 2, decalogo per genitori e sanitari per garantire la sicurezza delle nascite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della giornata per la sicurezza delle cure, questa sera all'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli (Na) sarà illuminato il dipinto murale dell'artista Jorit che rappresenta la Madonna delle Grazie. Presso l'ospedale di Frattamaggiore (Na), invece, oggi dalle ore 9 alle ore 16 tutte le donne residenti sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord in stato di gravidanza o in periodo di allattamento che non siano ancora vaccinate contro il Covid potranno recarsi in reparto senza alcuna prenotazione e sottoporsi al vaccino. La vaccinazione contro il Covid alle donne in gravidanza e in allattamento viene assicurata quotidianamente presso tutti i centri vaccinali dell'Asl Napoli 2 Nord. Le donne che lo desiderano posso confrontarsi coi ginecologi e le ostetriche dell'Asl presso tutti i consultori familiari attivi presso ciascuno dei 13 Distretti sanitari. Attualmente sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord sono circa 240.000 le donne in età compresa tra i 12 e i 49 anni già vaccinate contro il Covid, si legge nella nota. (Ren)