Regionali Calabria: De Poli presenta candidati Udc, facciamo vincere politica concretezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue il tour elettorale dell’Udc in Calabria: stamattina a Reggio Calabria abbiamo presentato i candidati della nostra lista a sostegno di Roberto Occhiuto presidente: Pietro Fallanca, Antonino Vadalà, Flavio Russo, Antonio Malara, Maria Pia Guarna, Rita Leonardo, Federica Megale". Lo afferma il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli che, oggi, a Reggio Calabria, ha preso parte ad un’iniziativa pubblica alla presenza, fra gli altri, di Flavio Cedolia (vicecommissario regionale Udc Calabria), di Paolo Arillotta (commissario provinciale Udc Reggio Calabria) e del segretario amministrativo Udc, Calogero di Carlo. "Con la nostra lista - ha messo in evidenza De Poli - abbiamo voluto puntare su personalità legate al territorio, capaci e motivate. Sono uomini e donne che rappresentano la voglia di questa Regione - la Calabria - di tirare fuori il meglio. La loro grinta, per noi, unita ad una seria conoscenza dei problemi di questa provincia e alla loro esperienza, sono la carta vincente per far voltare pagina alla Calabria, per far vincere la politica delle concretezza e ridare così fiducia e speranza ai cittadini reggini". (Rin)