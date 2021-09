Napoli 2021: Manfredi, via Toledo diventerà sicura, illuminata e pedonale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via Toledo diventerà sicura, illuminata e pedonale. Ci prenderemo cura degli edifici storici deturpati, dei marciapiedi e della segnaletica. Lavoreremo insieme per la tutela dei marchi storici e l’arredo urbano. Lo chiedono i commercianti del Consorzio Toledo, lo dobbiamo a una delle vie dello shopping più importanti di Napoli. Abbiamo una sola occasione per farlo: il 3 e 4 ottobre andiamo a vincere!". Lo ha dichiarato il candidato sindaco di Napoli alle elezioni amministrative 2021 Gaetano Manfredi. (Ren)