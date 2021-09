Sardegna: appello presidente Assemblea, legge omnibus al più presto in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais fa appello a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione perché si accorcino i tempi e la proposta di legge 284 (la legge "omnibus") arrivi al più presto all'esame dell'Assemblea. "Gli argomenti contenuti nel testo della legge omnibus sono troppo importanti - ha detto Pais - per dilatare i tempi. Dobbiamo accelerare l'iter per consentire all'Aula di approvare la PL entro i primi giorni di ottobre". Nella proposta di legge sono previsti, tra l'altro, i fondi per la continuità territoriale, per il lavoro, per i ristori alle categorie escluse dagli incentivi Covid, per i danni degli incendi. "Il rischio è altissimo. Questi fondi, se la legge non dovesse essere approvata con la massima celerità, rischiano di andare in economia. Dobbiamo - ha aggiunto il presidente Pais - fare in fretta per evitare che il testo approvato troppo tardi sia inefficace e inapplicabile". (Rsc)