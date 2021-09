Piemonte: grandinata di giugno, i danni alle coltivazioni ammontano a 3,7 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta del Piemonte chiederà al Ministero delle Politiche agricole lo stato di eccezionalità per le grandinate avvenute il 20, il 24 e il 29 giugno 2021 nelle province di Asti, Biella, Novara e Vercelli. Si tratta dei rovesci che hanno danneggiato le colture, riconosciute al pari delle calamità naturali secondo la normativa europea e la legge dello Stato 106/2021. Nel provvedimento approvato oggi dalla Giunta vengono individuati i territori danneggiati e si definisce l’entità complessiva dei danni che ammonta a 3,7 milioni di euro, quantificata dagli uffici dell’Assessorato regionale all’Agricoltura a seguito della documentazione pervenuta dalle amministrazioni comunali. L’assessore regionale all’Agricoltura sottolinea l’importanza della dichiarazione di eccezionalità da parte del Mipaaf per gli ingenti danni che hanno subito le aziende agricole piemontesi interessate dalle violente grandinate, passaggio fondamentale per accedere ai contributi del Fondo di Solidarietà Nazionale. (Rpi)