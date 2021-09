Campania: De Luca, rinnovo appello al vaccino a donne incinte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aprire cantieri e dare lavoro per le giovani generazioni. Rinnovo appello a vaccinarvi, vi fa bene. E mi permetto di invitare le donne in gravidanza a vaccinarsi dopo il terzo mese. In maniera molto sobria. Affidatevi ai medici autorevoli ed esperti che vi consigliano di farlo. Anche per evitare problemi drammatici per voi e per il bambino che portate in grembo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)