Campania: De Luca, da Meloni solo sciocchezze la sfido a dibattito pubblico

- "Siamo in piena campagna elettorale. Abbiamo in qualche territorio un pellegrinaggio non richiesto di esponenti politici improbabili. Per una di questi esponenti politici, alla professoressa Meloni, voglio rivolgere un invito a dibattito pubblico in diretta. Dove e come vuole. Sulla Campania. Potrà essere utile a lei per informarsi sulla Campania prima di parlare e dire stupidaggini". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)