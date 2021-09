Sardegna: exploit vendite Pmi sarde all'estero, Isola prima Regione in Italia per crescita percentuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In crescita anche l'ammontare totale dell'export prodotto da tutto il sistema produttivo sardo (compresa la raffinazione del greggio e i suoi derivati) nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020; la crescita del 52,2 per cento corrisponde a un controvalore di 2miliardi e 476milioni di beni piazzati negli altri Paesi. E' invece ancora negativo il confronto con il 2019: -5,2 per cento. "La nostra regione è, da qualche anno, anche grazie all'impegno della nostra Associazione, sempre più export oriented - afferma Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - inoltre, l'affacciarsi delle piccole e micro imprese verso il mondo, spinte anche dal forte shock economico della crisi causata dalla pandemia, ha dato un impulso straordinario alle vendite oltre confine che hanno iniziato a crescere con una progressione importante. Se il trend dovesse continuare, facendo qualche conto, potremmo chiudere l'anno a quasi 800 milioni di prodotti esportati. Questo sarebbe un segnale di progressione strutturale e duratura che andrebbe oltre il covid, le turbolenze nei paesi emergenti, il protezionismo, i dazi e la Brexit e oltre tutti i fattori che condizionano le esportazioni di tutto il mondo". (segue) (Rsc)