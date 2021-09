Sardegna: exploit vendite Pmi sarde all'estero, Isola prima Regione in Italia per crescita percentuale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le province, sempre nel primo trimestre 2021, e sempre realizzati dalle piccole e medie attività produttive, su Cagliari hanno varcato il mare prodotti per un valore di 172milioni (11 di prodotti alimentari e 156 di prodotti metalliferi), con un incremento del +37 per cento rispetto al 2020 e del 65 per cento rispetto al 2019. Dal Sud Sardegna sono partiti 65 milioni di euro di prodotti (56 metallo e 5 alimentari) con incremento del 46 per cento sul 2020 e 143% sul 2019. Dal Nord Sardegna sono partiti 54 milioni di euro di beni (40 milioni di alimentari e 9 di prodotti del legno) con +49 per cento sul 2020 e +7 per cento sul 2019. Da Nuoro sono stati piazzati 23 milioni di euro di beni (17 metalliferi e 4 alimentari) con un +72 per cento sul 2020 e + 144 per cento sul 2019. Chiude Oristano con 17 milioni di beni piazzati, la quasi totalità sono prodotti alimentari, con un incremento del 18 per cento sul 2020 e 20 per cento sul 2019. "Proseguire nei processi di internazionalizzazione e difendere il valore del Made in Sardegna - prosegue la presidente Lai - è il binomio per sostenere le Mpi isolane. In un mondo in cui i rischi aumentano è fondamentale non arrendersi e andare a intercettare la crescita, continuando a investire su ciò che da sempre sappiamo fare bene: esportare e internazionalizzarci. Noi siamo pronti a fare la nostra parte al fianco delle imprese, soprattutto le più piccole". (Rsc)