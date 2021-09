Sardegna: ipotesi Grimaldi per la rotta marittima Cagliari-Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essere la compagnia di navigazione Grimaldi a coprire la tratta marittima fra Cagliari e Civitavecchia dopo l'addio di Tirrenia. Lo rivela il sito web "Shipping Italy" secondo il quale la rotta potrebbe essere servita per i prossimi sei mesi da Grimaldi Euromed, controllata da Grimaldi group. Secondo il sito web sarà la nave ro-pax Catania ad operare sulla rotta Si tratta di un traghetto del 2003 in grado di trasportare a una velocità di 23 nodi 2.250 metri lineari di carico rotabile più 170 auto e 800 passeggeri in 93 cabine. Nei giorni scorsi il ministro della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini, intervenendo alla Camera, aveva annunciato che il ministero aveva "provveduto a effettuare una consultazione dei principali operatori del settore propedeutica all'eventuale affidamento diretto. All'esito della consultazione è stata selezionata un'offerta, che prevede la prosecuzione del servizio sulla citata linea per un periodo di sei mesi nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio per la durata di 5 anni. Quindi, la continuità è assicurata". (Rsc)