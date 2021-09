© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Recupereremo i litorali della nostra città per rilanciare il turismo e per creare posti di lavoro. Da San Giovanni a Teduccio a Bagnoli, restituiremo il mare ai napoletani. Non è un sogno, ma un progetto realizzabile. Napoli sarà la capitale del Mediterraneo". Così su Facebook il candidato sindaco del centrodestra a Napoli, Catello Maresca. (Ren)