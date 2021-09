© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il contrasto all’inquinamento e al degrado ambientale deve essere la priorità per la nostra città. Discariche improvvisate e roghi tossici sono all'ordine del giorno. Bisogna tutelare la salute dei cittadini. Vogliamo controlli capillari sul territorio e pene più severe per chi distrugge la nostra terra!". Così su Facebook, Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania. (Ren)