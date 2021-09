Covid: Sardegna a rischio basso, l'Isola resta in zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna resterà in zona bianca anche la prossima settimana. Lo si evince dalla bozza del monitoraggio settimanale sull'epidemia da Covid-19 all'esame della cabina di regia che evidenzia come l'Isola si confermi a basso rischio. In calo anche l'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti: sono stati 57,8 nell'ultima settimana, un valore quasi dimezzato rispetto alla settimana precedente. La pressione sugli ospedali si allenta: scende al 10 per cento la percentuale di posti occupati in terapia intensiva e resta stabile al 12 per cento il dato sui ricoveri in aerea medica. (Rsc)