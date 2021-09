Napoli 2021: Maresca, unica prospettiva di cambiamento è rappresentata da me e dal centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Più di un cittadino su due è indeciso in questo momento, credo che sia questo il dato più rilevante”. Lo ha detto a Sky Tg24 Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli per il centrodestra, ospite di "Start" commentando i risultati emersi dal sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/Youtrend per il canale di news e diffuso oggi, e in particolare quello che attesta a Napoli a oltre il 54 per cento la quota tra indecisi e persone che non intendono andare a votare alle prossime elezioni amministrative. “Questi sono dei dati - ha proseguito - che sicuramente ci spingono a continuare l’attività di ascolto. Sono tutti i giorni per strada, ad incontrare i cittadini, e verifico anche un po' il sondaggio tra la gente che effettivamente non è contenta, anzi direi è assolutamente scontenta della situazione della città di Napoli, che è governata, ed anche questo è un dato rilevante, da più di trent’anni da amministrazioni di centrosinistra: se colleghiamo proprio quest’ultimo dato al fatto che la gente è scontenta l’unica prospettiva di cambiamento allo stato è rappresentata dal centrodestra e da me”. (segue) (Ren)