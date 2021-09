Napoli 2021: Maresca, unica prospettiva di cambiamento è rappresentata da me e dal centrodestra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questi sono dati in evoluzione - continua Maresca nell'intervista rilasciata a Sky Tg24 - che vanno letti attentamente. Noi continuiamo sulla nostra strada, siamo convinti del nostro progetto, dell’idea e dell’alternativa che proponiamo alla gente rispetto ad un disastro provocato dalla sinistra negli ultimi trent’anni: c’è insoddisfazione nei confronti dell’amministrazione uscente". "Tutti i cittadini che incontro non sono più appassionati, alcuni addirittura si sono allontanati, e questo poi lo conferma il dato del 54 per cento di coloro che non hanno ancora deciso: si sono allontanati dalla politica, non credono più nelle istituzioni, e dobbiamo proprio recuperare questa fiducia dei cittadini, spingerli a votare perché sarà un momento importante di scelta per il futuro della propria città”, conclude Maresca. (Ren)