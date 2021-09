Napoli: Maresca, mancanza di professionalità ha allontanato cittadini dalla politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Napoli ha bisogno di competenza, di professionalità. Uno dei temi che ha allontanato i napoletani dalla politica è proprio questa assenza, che verifichiamo quotidianamente in tutti i servizi, anche in quelli essenziali, ma anche nell’attenzione per i giovani, per il lavoro. E’ mancata strategia, programmazione, serietà addirittura dell’approccio del governo della città. Accolgo con grande piacere, ma lo verifico tutti i giorni, proprio questa necessità dei cittadini napoletani di affidarsi a persone competenti, e ovviamente il governo Draghi rappresenta da questo punto di vista la garanzia assoluta”. Lo ha detto a Sky Tg24 Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli per il centrodestra, ospite di "Start" commentando i risultati emersi dal sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/Youtrend per il canale di news e diffuso oggi, e in particolare quello che attesta al 54,2 per cento la fiducia di cittadini napoletani verso il lavoro del Governo Draghi. (Ren)