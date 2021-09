Covid: Maresca, su Green pass serve trovare una sintesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sul Green pass ci sono ancora, anche in città, quelle difficoltà interpretative che legano un po' anche la lettura di questo strumento come un possibile ostacolo alla ripresa fondamentale delle attività commerciali, alla ripresa della imprenditoria: Napoli ha subito molto la pandemia, essendo già fragile il tessuto economico e sociale su cui si è abbattuta questa emergenza, e quindi ha bisogno, più degli altri, di iniziare subito a correre, di avere una guida forte, autorevole e un’istituzione che accompagni questo percorso. Noi cerchiamo di offrire tutto questo”. Così a Sky Tg24 Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli per il centrodestra, ospite di "Start". "E’ chiaro - prosegue - che questo non è un problema del sindaco di Napoli, noi già ne abbiamo tantissimi da affrontare, e accettiamo le indicazioni del Governo che agisce proprio con competenza e professionalità. Avranno ovviamente fatto tutte le valutazioni. Io commento solo la percezione, che emerge dal sondaggio, dei cittadini per cui c’è un po' di incertezza anche da questo punto di vista sulla possibile utilità e sull’impatto del Green pass sulla ripresa economica”, conclude Maresca. (Ren)