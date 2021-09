Salute: Asl Napoli 2, decalogo per genitori e sanitari per garantire la sicurezza delle nascite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 10 gli impegni per garantire più sicurezza e salute agli oltre 2000 bambini che nascono ogni anno negli ospedali pubblici e nelle cliniche private dell'Asl Napoli 2 Nord. Il decalogo, chiamato "La carta degli impegni per un parto sicuro", è stato preparato dal Dipartimento materno infantile dell'Asl Napoli 2 Nord, in occasione della giornata mondiale per la sicurezza delle cure. Brochure e poster con il decalogo saranno distribuite ai futuri genitori sia nei reparti ospedalieri che presso la rete territoriale dei consultori e degli ambulatori, oltre che inoltrata ai medici di famiglia, si legge in una nota. "Questa carta si prefigge l'obiettivo di rinnovare il patto tra i futuri genitori e l'Istituzione sanitaria, indispensabile per garantire la salute dei bambini". Così Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord. "Come azienda - prosegue - ci impegniamo a fare formazione, aggiornare le tecnologie, costruire procedure, informare i genitori, garantire servizi. D'altro canto, alle mamme in gravidanza chiediamo di curare l'alimentazione e rinunciare ad abitudini (alcol, tabacco, etc) che possono danneggiare il futuro bambino, e di rinnovare la vaccinazione contro la pertosse e sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid. Solo da una leale e solida alleanza tra genitori e sanità può nascere un parto realmente sicuro". (segue) (Ren)