Napoli 2021: Clemente, bilancio approvato per il bene della città

- "Il bilancio approvato per il bene della città. Avevamo auspicato l’approvazione del bilancio in Consiglio comunale e adesso c’è soddisfazione nell’apprendere che l’Aula ha dato il suo assenso". Così Alessandra Clemente, candidata sindaco di Napoli, sui suoi canali social. "Era importante dare al sindaco - continua Clemente - che si insedierà il prossimo mese la possibilità di lavorare senza il peso di una incombenza del genere e in compresenza con il commissario prefettizio. Ed era importante dare ai napoletani la serenità che avranno un punto di riferimento chiaro e stabile. Questo è un lascito importante che questa amministrazione trasmette alla città, segno che si è lavorato con serietà anche nella complessa situazione politica che ha caratterizzato gli ultimi mesi di governo cittadino. Sento di sottolineare il grande lavoro fatto. Sappiamo che non era scontato riuscire a portare a casa questo risultato fondamentale per la città e i suoi cittadini e sapere di poter contare, come napoletana e come candidata sindaco su consiglieri comunali e su una squadra di amministratori che mette sempre al primo posto l’interesse della città e che lavora alla mia candidatura a sindaco di Napoli, Salvatore Pace, Francesco Vernetti, Luigi Zimbaldi, Laura Bismuto, Claudio Cecere, Elena Coccia, consiglieri dal profondo senso di responsabilità e dalle straordinarie capacità. E meriti vanno anche alla Giunta tutta e all’assessore al Bilancio Rosaria Galiero riuscita, nonostante gli enormi ostacoli e i disagi economici, a portare in Consiglio un documento valido che riduce il disavanzo del Comune di Napoli di 147 milioni di euro". (Ren)