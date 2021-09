Vaccini: De Luca, obbligo per sindaci e istituzioni? Meglio tardi che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Obbligatoria vaccinazione per sindaci, parlamentari, presidenti di Regione rappresentanti istituzionali. Ci avete messe un anno a capire che si dovevano vaccinare per primi non solo per dare l’esempio ma anche perché da loro dipendono sistemi sanitari. Meglio tardi che mai. Ci è arrivato pure il governo. Una fase che mi dà soddisfazione. Entriamo in una stagione in cui si capisce che la democrazia non è data da quantità di parole ma di decisioni che produciamo in contesto chiarezza responsabilità". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)