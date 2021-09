Sardegna: exploit vendite Pmi sarde all'estero, Isola prima Regione in Italia per crescita percentuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allentamento delle restrizioni post Covid fanno brillare l'export delle Pmi della Sardegna che, nel primo semestre 2021, fa registrare la miglior performance di crescita tra tutte le regioni italiane, superiore anche a quella di Lombardia e Veneto. Con un controvalore di 331 milioni di euro di beni piazzati all'estero e una crescita del +41,7 per cento sul 2020 e del 62,2 per cento sul 2019, la nostra Regione è stata, tra gennaio e giugno di quest'anno, la prima in Italia per incremento delle esportazioni prodotti dalle piccole imprese. Lo si evince dall'analisi dei dati Istat realizzata dall'Ufficio studi di Confartigianato Imprese che, nel dossier "Dinamica dell'export in Sardegna nel primo semestre 2021", ha registrato questo prezioso trend positivo. Tra le categorie di beni che in questo primo semestre hanno registrato un maggior incremento di vendita rispetto al 2019, troviamo i prodotti metalliferi (+108 per cento) per un controvalore di vendita di 234 milioni di euro e gli alimentari (+14,5 per cento) e un controvalore di 77 milioni di euro. Al contrario, tra i settori in calo, i mobili (-43 per cento rispetto al 2019) e il legno (-25 per cento). (segue) (Rsc)