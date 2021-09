Napoli: Laboccetta (Polo Sud), unico nome possibile al ballottaggio è Bassolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A Napoli se Manfredi non riuscirà a chiudere la partita al prima turno al ballottaggio si sveglierà dal sonno, insieme al suo sponsor De Luca ed all'armata Brancaleone che lo sta accompagnando. E se vogliamo raccontare la verità ai napoletani senza fare ricorso a spot propagandistici dobbiamo con serietà affermare che l'unico al ballottaggio in grado di battere il segnaposto del governatore della Campania si chiama Antonio Bassolino. E' un fatto incontestabile che le persone oneste intellettualmente devono riconoscere. Tutto il resto sono chiacchiere. A qualsiasi età bisogna sempre inseguire un grande sogno, coltivare un ambizioso progetto, altrimenti non ha più senso la vita. Io spero sinceramente che a Napoli la politica possa tornare dal suo lungo esilio. L’era de Magistris è stata devastante.” Lo dichiara in una nota Amedeo Laboccetta, già parlamentare e consigliere comunale di Napoli, presidente di Polo Sud. (Ren)