Napoli: Laboccetta, Bassolino unico che può far tornare la politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ricevo da questa mattina moltissimi messaggi da parte di cittadini ed amici napoletani che hanno letto una mia opinione pubblicata oggi dal Riformista e rilanciata da alcune testate online. Erano in parte stupiti e in parte incuriositi dalla mia posizione controcorrente sulle prossime comunali a Napoli. In sostanza, tra i quattro contendenti in lizza per la carica di sindaco - Manfredi, Maresca, Clemente e Bassolino - ho sottolineato che, a mio avviso, l'unico che può provare a rigenerare la politica nella nostra città e a trasformarla in un progetto amministrativo è proprio l’ultimo da me citato, cioè l’ex-primo cittadino. L’ho detto da uomo di destra, orgoglioso delle mie radici e della mia storia missina, e proprio per questo abituato a diffidare degli “ismi” e a guardare, almeno in sede locale, più alla qualità delle persone che agli steccati delimitati dal filo spinato delle nomenclature partitiche. L’ho fatto anche in omaggio al compianto Paolo Isotta che più volte, poco prima della sua morte, più volte mi aveva raccomandato di non escludere pregiudizialmente l’opzione Bassolino come sindaco di Napoli. Certo, l’immenso Paolino era un libero pensatore. Ma per me era ed è soprattutto un uomo libero. E, in tutta sincerità, preferisco più la sua compagnia da morto che quella di tanti pseudo-politici vivi”. Lo ha dichiaratp in una nota Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud, già parlamentare e Consigliere Comunale di Napoli. (Ren)