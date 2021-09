Sanità: De Poli (Udc), governo affronti nodo carenza infermieri in case di riposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione "spinosa della carenza di infermieri nelle Rsa (Residenze sanitarie assistite) va affrontata. E' un problema che non riguarda solo il Veneto ma anche le altre Regioni. Ho chiesto al governo, in un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute, Roberto Speranza e al presidente del Consiglio, Mario Draghi, di prevedere la possibilità di una proroga fino al 31 dicembre 2023 per le assunzioni in deroga". Lo afferma in una nota il senatore Udc Antonio De Poli. "In Veneto la carenza di personale infemieristico nelle Residenze sanitarie assistite, nel corso dell’emergenza sanitaria, ha evidenziato la necessità di intraprendere azioni rapide e strutturali. In tutta Italia, ad oggi, mancano circa 63.000 infermieri. I corsi nazionali a numero programmato della laurea in Infermieristica mettono a disposizione 16.000 posti, di cui 1.400 in Veneto. E' urgente porre in essere le azioni necessarie per sopperire alla grave carenza di personale sanitario nelle residenze sanitarie assistite", conclude De Poli.(Com)