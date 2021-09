Chieti: Gdf, eseguito sequestro preventivo per circa 600 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle indagini, con il costante coordinamento della procura della Repubblica di Chieti, gli investigatori delle Fiamme gialle avevano rilevato gravi distorsioni nelle procedure di acquisto dei materiali e degli apparati medicali per le attività dell'unità di Cardiochirurgia dell'ospedale di Chieti, frutto di un patto corruttivo consolidato nel tempo che consentiva ai soggetti coinvolti di trarne illeciti vantaggi a spese della collettività ed in danno del Sistema sanitario nazionale, che finanziato, lo si ricorda, attraverso la contribuzione fiscale. L'attività posta in essere dalle Fiamme gialle del comando provinciale di Chieti, testimonia il concreto impegno del Corpo e della locale autorità giudiziaria a tutela della pubblica amministrazione, a contrasto delle condotte fraudolente in danno all'Erario, con la finalità di assicurare l'effettivo recupero delle somme mediante l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati. (Gru)